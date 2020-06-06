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نسبة التعافي كبيرة.. رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح يكشف مقياس ذروة فيروس كورونا في مصر.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 11:14 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن العامل النفسي للإنسان يؤثر على مناعته بشكل كبير، مؤكدًا أن القلق والتوتر والخوف يجعلون الحالات البسيطة لمرضى فيروس كورونا تتحول إلى متوسطة، والحالات المتوسطة تتحول إلى حرجة.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن مصر لديها نسب كبيرة في التعافي من الفيروس،  ونشهد هذه الفترة انتشار كبير للفيروس بين الناس.

وأوضح أن ذروة انتشار الفيروس يتم التعرف عليها من خلال الانتشار المجتمعي للفيروس ونسب الحالات المصابة بالفيروس، لافتًا إلى أن الطبيعة الوبائية لأي فيروس انه بعد الوصول لذروته يبدأ في الانحسار .

وتابع أن فيروس كورونا المستجد هو الفيروس الوحيد الذي ليس له مقاييس وبائية، ويضعف بالانتقال من الشخص للتاني حيث يفقد محتواه الچيني.

وأشار إلى أن العزل المنزلي للحالات البسيطة أفضل من المستشفى،  لعدم تعرضهم للفيروس بشكل أكبر، كما أن الحالات البسيطة لا تحتاج إلى مسحة وتتعافى بنسبة كبيرة.

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