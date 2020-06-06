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توك شو

هل سيطرت ميليشيات أردوغان على مدينة سرت؟.. المسماري يجيب

السبت 06/يونيو/2020 - 11:18 م
المسماري
المسماري
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حمزة شعيب
كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي حقيقة ما تردد عن إنسحاب الجيش الليبي من طرابلس.

وقال المسماري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم سي مصر"،:" القنوات المعادية وعلى رأسها الجزيرة والقنوات التركية تروج لإنتصارات وهمية لميلشيات أرودغان بطرابلس".

وتابع المسماري:"  القوات المسلحة الليبية نجحت اليوم في صد هجوم للميلشيات الإرهابية من قوات الوفاق والأتراك على سرت، نافيا ما تردد عن سقوط سرت في يد الأتراك.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أنه تم القضاء علي العشرات من الأتراك والمرتزقة السوريين وتدمير الاَليات العسكرية خلال الهجوم على المدينة.

ونوه إلى أن الجيش الليبي وجه ضربات جوية على العدو خلفت وراؤها  عشرات الجثث من الأتراك والمرتزقة السوريين وميلشيا الوفاق  في كل ميادين القتال.
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