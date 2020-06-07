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رياضة

اتحاد الكرة: اللجنة الخماسية لم تطلب مد عملها 6 أشهر .. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:05 ص
اللجنة الخماسية
اللجنة الخماسية
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حسن العمدة
أكد د.جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لم تطلب مد عملها لمدة 6 شهور.

قال جمال محمد علي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن اللجنة الخماسية ملتزمة بمدة عملها ولا تسعى أو تتطلع للبقاء مدة أطول.


وتابع، أن كل الأنباء التي ترددت عن طلب اللجنة الخماسية مد عملها 6 شهور غير صحيح مطلقًا.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
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