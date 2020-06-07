اتحاد الكرة: اللجنة الخماسية لم تطلب مد عملها 6 أشهر .. فيديو

أكد د. جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لم تطلب مد عملها لمدة 6 شهور.





قال جمال محمد علي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن اللجنة الخماسية ملتزمة بمدة عملها ولا تسعى أو تتطلع للبقاء مدة أطول.





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وتابع، أن كل الأنباء التي ترددت عن طلب اللجنة الخماسية مد عملها 6 شهور غير صحيح مطلقًا.



