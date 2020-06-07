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رياضة

هاني سعيد يكشف سبب إعلان بيراميدز صفقة أحمد فتحي وتأجيل إكرامي

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:37 ص
أحمد فتحي وشريف إكرامي
أحمد فتحي وشريف إكرامي
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حسام الحارتي
كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن السر وراء إعلان النادي عن تعاقده مع أحمد فتحي، مؤكدا أن كثرة الحديث عن فكرة إلغاء النادي لتعاقده مع اللاعب وعدم إكمال التعاقد كانت السبب الرئيسي وراء إعلان الصفقة مبكرا. 

وشدد على أن أحمد فتحي تاريخ كبير ولاعب أسطوري ولا يمكن قبول تعرضه لأي إهانة ولذلك أعلن النادي سريعا ضمه وهو إضافة هائلة لأي فريق.

وقال هاني سعيد إن تجربة بيراميدز إضافة قوية للكرة المصرية وأضافت الكثير للدوري الممتاز سواء على مستوى المنافسة أو الأداء الفني.

 وأكد أن النادي نجح خلال أقل من موسمين في تأكيد مكانته بين أندية الكرة المصرية والهدف الرئيسي هو حصد البطولات خلال المرحلة المقبلة ومنافسة القطبين على جميع البطولات والألقاب.

وأوضح سعيد خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، إن الإدارة الحالية لنادي بيراميدز تعمل جاهدة على هيكلة المنظومة الإدارية والفنية داخل النادي وهيكلة العقود والتعاقدات الجديدة في إطار الخطة المطروحة لجعل بيراميدز المنافس الأول للقطبين على جميع الألقاب والبطولات، مع خطة أن يكون النادي جاذبا للنجوم بعيدا عن الإغراءات المالية مثلما هو الوضع في الأهلي والزمالك.

وتابع:" لن يتم الإعلان عن ضم شريف إكرامي  قبل انهاء إجراء التعاقد معه .

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