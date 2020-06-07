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أخبار العالم

رحلة البحث عن المليون جثة .. اكتشاف مقبرة جماعية لجنود ألمان في روسيا تعود للحرب العالمية

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:49 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
لا يزال مصير أكثر من مليون جندي ومدني ألماني فقدوا في نهاية الحرب العالمية الثانية سؤالا ولغزا لدى المؤرخين. ومع ذلك، تلقي المقابر الجماعية المكتشفة حديثًا بعض الضوء على القصص وراء حياتهم.

وبحسب تقرير وكالة "سبوتنيك" الروسية، عثر على مقبرة جماعية  لجنود "فيرماخت" تعود إلى الحرب العالمية الثانية في منطقة أوسيتيا الجنوبية. 

عثر عمال يحفرون حفرة لوضع أساسات لمنزل على بقايا بشرية، حيث أبلغوا السلطات على الفور لتتجه الشرطة وفرق البحث إلى الموقع.

 قال مراد تساخيلوف المتحدث عن فرق البحث:"رفعنا رفات حوالي خمسة جنود من الفيرماخت ووجدنا ميداليتين، لا تزال عمليات التنظيف مستمرة. لذلك ربما سيكون هناك المزيد من البقايا. صادفنا أيضا رموز مميزة وخراطيش ووبعض الأغراض الشخصية مثل الأزرار والأمشاط".

وأضافت الوكالة أنه يمكن استخدام الكلاب للعثور على المزيد من الجثث. من المتوقع أن يتم إرسال رفاتهم إلى مقبرة عسكرية ألمانية، فيما سيتم نقل زيهم العسكري وممتلكاتهم الشخصية إلى المتاحف الروسية.

وفقا لمسؤولين من الصليب الأحمر الألماني، لا يزال حوالي 1.3 مليون جندي ومدني اختفوا في نهاية الحرب العالمية الثانية في عداد المفقودين. غالبًا ما يعتمد الباحثون على المحفوظات وأنظمة التتبع الألمانية والسوفيتية لتحديد مصيرهم.

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من زمن الحرب العالمية الثانية.. العثور على مقبرة جماعية لجنود ألمان في روسيا

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