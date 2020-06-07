AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بتدابير وقائية.. إندونيسيا تعيد فتح المساجد بإقامة أول صلاة جماعة بـ جاكرتا.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:35 ص
فبروس كورونا
فبروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز، تقريرا يبرز إقامة أول صلاة جماعة فى إندونيسيا بعد فتح المساجد، حيث كانت قد أغلقتها منذ أكثر من شهرين كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقد تمكن المصلون أمس، السبت، من إقامة أول صلاة جماعية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد أن قامت السلطات بإعادة فتح المساجد شرط أن تستقبل نصف طاقتها من المصلين.

وأكد ريزمال، الذي جاء للصلاة في مسجد "التين" بجاكرتا: "اليوم يبدو الأمر استثنائيًا حيث يمكننا تلبية دعوة الله لأداء صلاة الجمعة في المسجد".

وقام القيّمون على المسجد بتطهير مدخل المسجد بمواد مطهرة وفحص درجة حرارة المصلين قبل دخولهم لأداء الصلاة.

كما تمّ تكليف الشرطة بمراقبة مدى احترام المصلين لمسافة الأمان والتباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه الواقية. وطًلب من كل مصلّ إحضار سجادة صلاة خاصة به، مع تخصيص متر على الأقل بين كل مصلّ.

وقد سجلت إندونيسيا 28.818 إصابة بفيروس كورونا و1.721 وفاة، ولكن يُعتقد أن عدد الإصابات أعلى بكثير لأن العديد من الأشخاص لم يخضعوا لاختبار الفحص.

كما تشير الدراسات إلى أن الأشخاص يمكن أن يصابوا بالفيروس دون الشعور بالمرض، وأكد الرئيس جوكو ويدودو أن إدارته ترغب في عودة الاقتصاد الإندونيسي إلى مساره الصحيح، موضحا أن بلاده أصبحت في مأمن من الفيروس التاجي.

وقامت الحكومة الإندونيسية بعملية بنشر حوالي 340 ألف عنصر من أفراد الأمن لفرض القواعد الصحية حيث من المقرر أن ترفع البلاد القيود الصحية تدريجيا بحلول نهاية يوليو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إندونيسيا تمنع دخول الأجانب البلاد بسبب كورونا.. وتستثني هؤلاء

توقعات صادمة بشأن فيروس كورونا في إندونيسيا

الرئيس الإندونيسي يشارك في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية

شاهد.. مساجد جاكرتا تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة لأول مرة منذ شهرين

أعداد المصلين تتجاوز 100 ألف في أول صلاة جمعة بـ المسجد النبوي

شاهد.. أذان الجمعة الأولى من المسجد النبوي والأقصى يجمع 150 ألف مصلٍ

ترشيحاتنا

في يوم واحد .. تسجيل إصابة 343 طفلا بكورونا في السعودية

حدث ليلا.. مصرع أسرة في حادث سير.. إصابة كريم قاسم بـ كورونا.. جمعة: ناقل كورونا لغيره قاتل

بالحديدة .. شرطي أمريكي يعتدي بوحشية على طالبة في مظاهرات فلويد| فيديو

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرد على أنباء انتقال حسام عاشور للزمالك.. اتحاد الكرة يوضح مصير بند تقليص اللاعبين الأجانب في الدوري.. وترتيب هدافي الدوري الألماني

رقص لأصغر متابعيه .. رامز جلال يشارك جمهوره بفيديو جديد

استقرار أسعار الدولار بالبنوك في مستهل التعاملات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسهال والتهاب القولون.. تناول أدوية المعدة بكثرة يسبب عدوى بكتيرية

حكاية أول قطار سكة حديد داخلى فى العالم تم إنشاؤه على أرض مدينة الغردقة

بالحديدة .. شرطي أمريكي يعتدي بوحشية على طالبة في مظاهرات فلويد| فيديو