عمر مرموش في مهمة جديدة مع فولفسبورج أمام فيردر بريمن بـ الدوري الألماني





ويسعى فريق فولفسبورج لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على حساب فيردر بريمن، لخطف المركز السادس من هوفنهايم.





ومن المتوقع أن يشارك عمر مرموش في مباراة اليوم، حيث يمنحه المدير الفني لـ فولفسبورج بعض الدقائق الأخيرة من المباريات، لمنحه الثقة، بعد تصعيده مؤخرا إلى الفريق الأول.





في المقابل يدخل فيردر بريمن المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، للحفاظ على حظوظه في الهروب من دوامة الهبوط.





ويحتل فولفسبورج المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فيردر المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 25 نقطة.

يحل فريق فولفسبورج المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، ضيفا على نظيره فيردر بريمن، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الألماني.