البلازما كسرت التوقعات.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن آخر تطورات علاج كورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنه تم استبعاد دواء "التاميفلو" من بروتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة، لعدم ثبوت فعالية في العلاج، موضحة أن النتائج الأولية لعلاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين كانت مبشرة.





وتابعت الدكتورة جيهان العسال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم توزيع أجهزة لفصل البلازما في مناطق بأقاليم مختلفة على مستوى الجمهورية.





وأضافت العسال أن عملية التبرع سهلة جدًا والمتعافي يطمئن بها على نفسه، لأنه يتم عمل مسحة أخرى له للتأكد من خلوه من الفيروس، مشيرة إلى أن المتعافي يستطيع التبرع بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بعد تعافيه.





وأوضحت أن أي سوء استخدام لأي دواء أو فيتامين يكون له أعراض جانبية، وأنه اعتقاد خاطئ من المواطنين أن الفيتامينات ممكن أن تمنع تعرضهم للإصابة بالفيروس.