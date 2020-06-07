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برلمان

مطالبا بزيادة إنتاجها.. برلماني: الإقبال الكثيف على شراء أدوية الفيتامينات تسبب في نقصها بالأسواق

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:52 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن الكثير من المواطنين هرعوا إلى شراء الفيتامينات من الصيدليات، مما تسبب فى نقصها من الأسواق، وكثرت شكاوى البعض من عدم قدرتهم على إيجادها، ما تسبب فى أزمة فى الصيدليات، يعانى منها المرضى الذين يعتمدون على تلك الفيتامينات فى نظامهم الصحى بشكل أساسى.

وأشار متولي  فى بيان صحفى له إلى أن هناك عمليات تخزين من المواطنين، مما ساهم في هذا النقص، بالإضافة إلى توقف المصانع خلال فترة العيد.

وأضاف أن الفريق الطبي المخالط للحالات المصابة هو فقط من يتناول الزنك وفيتامين سي وغيرها.. والإقبال على الزنك وفيتامين سي يتسبب في نقصه من السوق.

وطالب النائب بزيادة إنتاج أدوية المناعة لمواجهة الطلب الزائد المتوقع عليها خلال الأيام المقبلة، وكذلك إمكانية فتح خطوط إنتاج لزيادة توفير هذه الأدوية، مشيرًا إلى أن الأطباء هم الجيش الأبيض فبالتالي يحتاج هذا الجيش إلى خطوط إمداد عبارة عن أدوية ومطهرات وما إلى ذلك.
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