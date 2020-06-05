AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: يمكن للمتعافي التبرع بالبلازما 12 مرة في العام الواحد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:50 م
كورونا
كورونا
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة أن تجارب العلاج ببلازما الدم أثبتت فعالية كبيرة في علاج فيروس كورونا.

وقال سراج الدين - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان - إن التبرع بالدم للمتعافين بكورونا يتم بعد مرور 14 يومًا من إتمام الشفاء، موضحا أن الشروط العامة للتبرع ببلازما المتعافيين هى نفس شروط التبرع بالدم.

وأشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة غير مسموح لهم بالتبرع  بالدم إلا بحسب  معايير محددة، لافتا إلى أنه يمكن للشخص التبرع بالبلازما 12 مرة في العام الواحد.
 
وأكد مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة أننا نجري تحاليل للتأكد من كفاءة الأجسام المضادة بالبلازما وقدرتها على مواجهة الفيروس، مضيفا أن وزارة الصحة ستعلم عن عدد المُتبرعين بالدم من المُتعافين من كورونا بشكل تفصيلي لتشجيع أكبر عدد على هذه الخطوة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خدمات نقل الدم: تراجع كبير في التبرع بسبب أزمة كورونا

أسرة أسوانية تتبرع ببلازما الدم بعد تعافيها من كورونا لإنقاذ حياة قمص قنا

أبناء أسوان يشاركون في الملحمة الوطنية لمواجهة كورونا .. نجاح أول تجربة بلازما تنقذ حياة القمص بيشوي.. وتبرع 3 متعافين من الفيروس ببلازما الدم.. صور

الصحة: نجاح تجربة حقن مصابي كورونا من الحالات الحرجة ببلازما المتعافين وزيادة نسب الشفاء

بـ 5 محافظات.. الصحة: تفعيل 5 مراكز نقل دم لسحب عينات البلازما من المتعافين

بعد زيادة نسب الشفاء .. الصحة تدعو المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. تصريحات مهمة بشأن موعد امتحان الثانوية العامة

النني يطلب العودة لـ آرسنال.. والنادي الإنجليزي يرد: لا نريدك

بـ شعر مبلول.. نيللي كريم تثير الجدل من أمام البحر

أستاذ جراحة قلب: 96% يتعافون من كورونا دون تدخل الطبيب

أثارت جدلا بالسعودية | تفاصيل جريمة شارع الحج بمكة

لاصق طبي ينتج أجسامًا مضادة لعلاج فيروس كورونا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة .. هازال كايا تستعرض جمالها على إنستجرام

بعد إصابة ثالث إعلامية بـ كورونا.. 10 صور لـ المذيعة دينا زهرة

بـ كاش مايوه.. نيرمين الفقي تثير الجدل برفقة كلبها