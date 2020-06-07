AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. رحمة حسن تنشر صورة من المطار رغم كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة رحمه حسن صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت الفنانة رحمة حسن في الصورة في المطار وخلفها عدد من الطيارات. 

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة رحمه حسن مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى:

راحه فين خليكي في البيت _ هو الطيران فتح _ ما شاء الله عليكي قمر.

يذكر أن آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.

View this post on Instagram

🌞🏹

A post shared by Rahma Hassan رحمة (@realrahmahassan) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحمة حسن تستعرض جمالها على إنستجرام

من الأقصر.. رحمة حسن تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

على طريقة شويكار.. رحمة حسن تشعل تيك توك بتحدي جديد |شاهد

الحمد لله على ما مضى .. رحمة حسن تنشر صورة عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

هل قراءة القرآن على الماء ورشه في البيت تمنع الحسد والسحر؟

لم تمنعه توسلات طفله .. رجل يضرب زوجته بوحشية حتى الموت.. فيديو

اللهم لا حسد .. أفخم السيارات في جراج الفنانة أحلام

بيراميدز ينافس الزمالك على ضم عبد العاطي لاعب وادي دجلة

كيف أحصن نفسي وبيتي من السحر.. أمين الفتوى ينصح بأمرين

ساب 4 بنات وولد.. زوجة موظف ماسبيرو: جوزي دخل يفض مشاجرة امبز خلص عليه وهرب.. فيديو وصور

AdvertisementS

بشرى للمرضى .. الصين تبدأ اليوم في اختبار علاج جديد ضد كورونا

تقضي على الفيروس فى ساعات .. كل ما تريد معرفته حول الكمامة النحاسية

لمواجهة تداعيات كورونا.. المشاط: 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم مشروعات القطاع الخاص بمصر

البلازما كسرت التوقعات.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن آخر تطورات علاج كورونا

انحسار كوفيد .. خبير إيطالي: فيروس كورونا أصبح أضعف 100 مرة من بدايته

مات الأستاذ.. أصدقاء قتيل منشأة ناصر: الدم طلع من دماغه زي النافورة وكل الناس زعلت عليه

وزير التعليم يعلن قرارات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة.. اليوم

ميدو: نجلا شوبير وفاروق جعفر ملهمش ذنب فى اللي بيحصل ده

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

كلاكيت تاني مرة.. وفاة بقرة حامل في الهند بسبب تناولها طعاما مفخخا.. صور

هل قراءة القرآن على الماء ورشه في البيت تمنع الحسد والسحر؟

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 7-6-2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقضي على الفيروس فى ساعات .. كل ما تريد معرفته حول الكمامة النحاسية

بدون ماكياج.. نادين نجيم تتألق بالكاجوال رفقة ابنتها

أسعار ومواصفات بيجو peugeot 3008 بعد التخفيض .. صور