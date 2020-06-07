شاهد.. رحمة حسن تنشر صورة من المطار رغم كورونا

نشرت الفنانة رحمه حسن صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهرت الفنانة رحمة حسن في الصورة في المطار وخلفها عدد من الطيارات.
وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة رحمه حسن مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى:
راحه فين خليكي في البيت _ هو الطيران فتح _ ما شاء الله عليكي قمر.
يذكر أن آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، هبة يسر.