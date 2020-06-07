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حوادث

بسبب خلافات الجيرة .. سائق توك توك يقتل جاره ويصيب نجله بحلوان

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:56 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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كتب محمد صبرى
شهدت منطقة عرب غنيم بحلوان، جريمة قتل بشعة، عندما تخلص سائق توك توك من جاره وسدد له طعنة نافذة أنهت حياته بسبب خلافات بينهما، ألقى القبض على المتهم ، وجار عرضه على النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من مستشفى حلوان العام بوصول شخص يدعى طارق ٤٤ سنة متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالجسد، وإصابة نجله بجروح متفرقة.


على الفور انتقل رجال مباحث القاهرة إلى محل سكن المجنى عليه، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن سائق توك توك جارهم وراء ارتكاب الجريمة بعد مشاجرة بينهم .

وقد تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم الذى يعمل سائق توك توك ١٩ سنة ، من خلال احد الاكمنه التى اعدت له بعد ان كان هاربا من محل سكنه ، وعثر بحوزته على السلاح الابيض المستخدم فى ارتكاب الجريمة، تم اقتياده إلى قسم حلوان .

وأقر المتهم فى أقواله أمام رجال المباحث أنه قتل جاره وأصاب نجله بعد مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة ، تأيد المحضر بأقوال عدد من الشهود على الجريمة وتولت النيابة التحقيق فى الحادث.
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