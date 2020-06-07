الرحيل المفاجئ لـ إيهاب جلال يثير القلق فى المقاصة

استقر مسئولو نادى مصر المقاصة، على أخذ خطوات جادة من أجل الإبقاء على إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء تعاقده مع المقاصة بنهاية الموسم الكروي الجاري.





وكان إيهاب جلال تولى تدريب فريق المقاصة قبل أشهر قليلة، وأصر المدير الفنى على توقيع عقد مع الفريق الفيومي لمدة 4 أشهر فقط من أجل تقييم التجربة خاصة وأن الفريق كان قاب قوسين أو ادنى من الهبوط إلى دوري القسم الثانى.





وشهد الموسم الجاري، أوقاتا صعبة بالنسبة للمقاصة، نتيجة النتائج السلبية التى تلقاها الفريق تحت قيادة المردب السابق أحمد حسام ميدو، وهو ما أدى إلى إقالته والتعاقد مع النيجيري إيمانويل إمونيكي، والذى لم يستغرق سوى مباراة واحدة قبل أن يتم إنهاء التعاقد معه وتولى إيهاب جلال.





ويسعى مسئولو المقاصة فى الوقت الحالي إلى حسم تجديد تعاقد إيهاب جلال مع الفريق خلال الفترة المقبلة خوفا من رحيله المفاجئ فى ظل الرغبة إلى بقائه لتكوين فريق قوى يكون قادرا على المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري الممتاز، وبالفعل بدأ المقاصة فى المفاوضات مع جلال لحسم بقاءه، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة حسم موقف بقاء جلال مع الفريق الفيومي.