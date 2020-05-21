نجم المقاصة: رحيل إيهاب جلال أثر سلبا على الفريق.. فيديو

أكد باولو فوافي نجم فريق مصر المقاصة أن موسمه الأول مع الفريق كان رائعا، مؤكدا أن الوصول لـ المركز الثاني في الدوري والتأهل لـ دوري أبطال أفريقيا كان بسبب وجود للاعبين مميزين إضافةً إلى القائد إيهاب جلال مدرب الفريق وقتها.
وأضاف باولو فوافي في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 2"، أن رحيل إيهاب جلال وحسين الشحات وأحمد الشيخ وايريك تراوري وجون انطوي كان السبب في تدهور نتائج الفريق المفاجئ وأدائه السيئ في البطولة الأفريقية.
وتابع باولو فوافي أن الزمالك كان على اتصال به قبل انضمامه لـ المقاصة ولكن عقب ذلك توقفت.
وأضاف أن الاهلي فاوضه خلال فترة انضمامه للمقاصة ولكن المفاوضات توقفت، موضحا أنه يفضل مواجهة الأهلي والزمالك في المباريات.
أما عن افضل لاعب في الدوري المصري ، فأكد أنه عبدالله السعيد نجم بيراميدز.