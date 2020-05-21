نجم المقاصة: رحيل إيهاب جلال أثر سلبا على الفريق.. فيديو

أكد باولو فوافي نجم فريق

مصر المقاصة

أن موسمه

مع الفريق كان رائعا، مؤكدا أن الوصول لـ المركز الثاني في الدوري والتأهل لـ دوري أبطال أفريقيا كان بسبب وجود للاعبين مميزين

إلى القائد إيهاب جلال مدرب الفريق وقتها.

الأولإضافةً