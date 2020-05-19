مصر المقاصة: إلغاء الدوري هو الحل الأمثل وظروفنا تختلف عن ألمانيا

أكد وليد هويدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، صعوبة
استكمال مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.
وقال هويدي في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "الوضع في مصر يختلف عن الدوري الألماني، مازال هناك دور كامل لم ينطلق في مسابقتنا،
في حين اقترب البوندسليجا من الانتهاء".
وأضاف: "من الأفضل إلغاء الموسم الحالي والتفكير
في انطلاق موسم جديد، كما فعلت عدة دول أخرى مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وعدد من الدول
الأفريقية مثل الكاميرون والكونغو".
وتابع: "علينا أن نتجنب
تعرض أي فرد في المنظومة للإصابة بفيروس كورونا".
وأكمل: "المقاصة لا يرغب في إلغاء الموسم بسبب تأخره في جدول الترتيب، فهناك دور كامل يستطيع الفريق خلاله تحسين مركزه".