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رياضة

مصر المقاصة: إلغاء الدوري هو الحل الأمثل وظروفنا تختلف عن ألمانيا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:47 م
وليد هويدي مدير الكرة
وليد هويدي مدير الكرة بمصر المقاصة
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عمرو الحلوانى

أكد وليد هويدي مدير الكرة بالفريق الأول  لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، صعوبة استكمال مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.


وقال هويدي في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "الوضع في مصر يختلف عن الدوري الألماني، مازال هناك دور كامل لم ينطلق في مسابقتنا، في حين اقترب البوندسليجا من الانتهاء".


وأضاف: "من الأفضل إلغاء الموسم الحالي والتفكير في انطلاق موسم جديد، كما فعلت عدة دول أخرى مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وعدد من الدول الأفريقية مثل الكاميرون والكونغو".


وتابع: "علينا أن نتجنب تعرض أي فرد في المنظومة للإصابة بفيروس كورونا".


وأكمل: "المقاصة لا يرغب في إلغاء الموسم بسبب تأخره في جدول الترتيب، فهناك دور كامل يستطيع الفريق خلاله تحسين مركزه".
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