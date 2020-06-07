حقد وظلم.. علي جمعة: تعمد نشر كورونا حرام باتفاق العقلاء

ظالم لنفسه وللناس، مستشهدًا بما روى عَنْ أَبِي ذَرٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ-مَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ : « يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا..»، رواه مسلم.

من ينقل العدوى لغيره متعمدًا دعي حقود يريد ظلم الناس وايذائهم؛ لأن الحقد أكل قلبه، مشيرًا إلى ما روى

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضى الله عنه- أَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».