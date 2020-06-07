بشرى سارة.. انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة

الزراعة: نحقق أكثر من 97% من احتياجاتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير.. الاستثمارات بـ 90 مليونا في هذا المجال.. والفلاحين: تنخفض أسعارها خلال 40 يوما