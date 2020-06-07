بشرى سارة.. انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا كبيرا عن شهر رمضان، متوقعا أن تشهد مزيدا من الانخفاض بسبب قلة الإقبال عليها خلال تلك الفترة.
وأضاف " أبوصدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استقرار أسعار اللحوم الحمراء والأسماك جعلت المصريين يقللون من الإقبال علي شراء الدواجن مما كان عاملا رئيسيا في انخفاض أسعارها، مشيرا إلي أننا لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن.
وأضاف " أبوصدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استقرار أسعار اللحوم الحمراء والأسماك جعلت المصريين يقللون من الإقبال علي شراء الدواجن مما كان عاملا رئيسيا في انخفاض أسعارها، مشيرا إلي أننا لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن.
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ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد ٧-٦-٢٠٢٠
ونوه "نقيب الفلاحين" إلى أن أسعار الدواجن أصبحت في متناول الجميع حيث وصل سعر كيلو الدواجن إلى ٢٦ جنيها بالمزارع.
وأوضح أن أسعار المنتجات الزراعية والدواجن ستقل خلال الفترة القادمة بسبب قدوم عيد الأضحى "موسم اللحوم الحمراء" وزيادة الإقبال عليها.
ولفت إلى أن إنتاج الدواجن بطبيعته يزيد في فصل الصيف غن فصل الشتاء خاصة أن لدينا فائضا من الدواجن إذ ننتج مليار طائر سنويا ذلك غير إنتاج المنازل.
ونوه "نقيب الفلاحين" إلى أن أسعار الدواجن أصبحت في متناول الجميع حيث وصل سعر كيلو الدواجن إلى ٢٦ جنيها بالمزارع.
وأوضح أن أسعار المنتجات الزراعية والدواجن ستقل خلال الفترة القادمة بسبب قدوم عيد الأضحى "موسم اللحوم الحمراء" وزيادة الإقبال عليها.
ولفت إلى أن إنتاج الدواجن بطبيعته يزيد في فصل الصيف غن فصل الشتاء خاصة أن لدينا فائضا من الدواجن إذ ننتج مليار طائر سنويا ذلك غير إنتاج المنازل.