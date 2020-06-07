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منوعات

مراحل تصنيع طيارة ورق من كيس بلاستيك .. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:59 م
صدى البلد
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احمد قطب - عدسة : صلاح مهدى
مع بداية فرض حظر التجول وبعد انتشار فيروس كورونا وغلق المقاهي اتجه الشباب إلي طريقة جديدة لتسليتهم في وقت الفراغ والتغلب علي ساعات حظر التجول وذلك عن طريق إطلاق الطائرات الورقية من أعلي أسطح المنازل أو الساحات في سماء مصر المحروسة .

وداخل منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية يجتمع الشباب وكبار السن ليبدأوا في ممارسة هوايتهم القديمة المفضلة والتي تم الاستغناء عنها في الفترة السابقة بسبب انتشار المقاهي وهي إطلاق الطائرات الورقية في السماء وتسود حالة من الفرح والصياح والتشجيع عندما ترتفع الطائرات في السماء ويقومون الشباب بتنظيم مسابقات بينهم وبين بعضهم البعض.

رصدت عدسة صدي البلد طريقة تصنيع الطائرات الورقية بمنطقة القناطر الخيرية واسعارها واحجامها، في البداية يقول محمد احمد صانع طائرات ورقية منذ الصغر "انا اعشق اطلاق الطائرات الورقية في السماء ومن حبي لها تعلمت تصنيعها" موضحا ان الخامات الحالية اختلفت عن السابق حيث كان يتم تصنيع الطائرة من الورق الازار والنشاء والان بيتم تصنيعها من الشنط البلاستيكية واللزق والبوص والخيوط والتي بيتم شرائها من الاماكن المخصصة لذلك .

واضاف احمد ان مقاسات الطائرات الورقية تبداء من 50 سم لتصل الي 2 متر موضحا ان كل سن بيقوم بشراء الطائرة التي تناسبه حيث ان الاطفال هم من يقومون بشراء الطائرات ال 50 و60 و70 سم والشباب يقومون بشراء الطائرات بداية من متر مشيرا الي ان أهم جزء في الطائرة الورقية هو الميزان وهو يتكون من ثلاث خيوط بيتم توصيلهم علي الطائرة وفائدته وزن الطائرة في الجو .

واوضح محمد احمد ان تبدأ اسعار الطائرة من 10 جنيهات لتصل الي 60 جنيها للطائرة الكبيرة مشيرا الي ان الاكثر اقبالا علي الشراء الاطفال مضيفا ان بيتم رسم علي الطائرات اشكال كثيرة منها محمد صلاح والمنسي والنجمة المتقطعة .
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