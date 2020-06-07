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محافظات

مستشفى عزل سموحة يستقبل 90 حالة كورونا جديدة

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:44 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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أحمد عبد العزيز
استقبل مستشفى عزل المدينة الجامعية بمنطقة سموحة بالإسكندرية، اليوم، الأحد، 90 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت دكتورة هبة عبد الكريم، المدير الإداري للمستشفى، أنه قد تعافت 31 حالة جديدة ليصبح إجمالي حالات التعافى 234 حتى الآن.

وأشارت عبد الكريم، في تصريح لها اليوم، إلى أنه باستقبال الحالات الجديدة تصبح الحصيلة الإجمالية للمصابين منذ بدء تشغيل المستشفى وحتى الآن 572 حالة.

وأوضحت أن مستشفى عزل المدينة الجامعية هو ثالث مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، ويهدف إلى تخفيف الضغط عن مستشفى العجمي النموذجي، ومستشفى المدينة الشبابية بأبو قير.
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