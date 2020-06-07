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ثقافة

يضم 9 فصول.. القومي لثقافة الطفل يصدر حوليات في تاريخ السينما

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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طارق موسى
أصدر المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة أ.د هشام عزمي العدد الأول من سلسلة دراسات وبحوث ثقافة الطفل "السفر إلى ممالك الخيال.. حوليات في سينما الطفل" تأيف د. فاروق إبراهيم،وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة. 

يأتى ذلك في إطار الدور البحثي  للمركز؛ ويضم المجلد تسعة فصول تتناول بالترتيب: حوليات في تاريخ السينما، حوليات سينما توجراف لوميير، سينما الطفل، بحوث ومقالات ودراسات، تعريفات ومرجعيات، الخلاصات والمصطلحات، أفلام خارج السياق، الزمن والسرد في السينما، الطفولة والإعلام، كما تناول المجلد بعض الحكايات المروية لأطفال السينما وخاصةً قصص ما قبل النوم، وتحليل بعض الأفلام المرتبطة بالطفولة في السينما، وفي المقدمة تناول سينما الدوجما. 

وأشرف على المجلد  الكاتب محمد  ناصف المشرف العام، الباحث أحمد عبد العليم المحرر العام، الفنانة إيمان حامد إخراج فني، أ. محمد مختار إشراف فني، وأ. حنان شوقي تنفيذ فني، والفنانة مريم فريد تصميم غلاف المجلد.

وأشار  محمد ناصف رئيس المركز إلى  أن  المركز بدأ بتحويل إصدرات  كتب الأطفال لهذا العام وعدة سنوات سابقة إلى نظام مرئي pdf على موقع المركز وعلى صفحة إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل على الفيس؛ الكتاب pdf: 
http://www.enccc.org/pdf/al%20safar%20ela.pdf
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