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رياضة

تحت أنظار مرموش.. شوط أول سلبي بين فولفسبورج وفيردر بريمن بـ الدوري الألماني

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:44 م
عمر مرموش
عمر مرموش
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محمد السعيد
حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة فولفسبورج وفيردر بريمن، ضمن منافسات الجولة الت 30، من مسابقة الدوري الألماني.

وتواجد النجم المصري عمر مرموش على دكة بدلاء فولفسبورج أمام فيردر بريمن

وسيطر فولفسبورج على مجريات الشوط الاول بنسبة 54% مقابل لـ 46% لـ فيردر بريمن، لكنه فشل في ترجمة الاستحواذ إلى فرص خطيرة على مرمى المنافس.

وتقام مباراة فولفسبورج وفيردر بريمن بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا، في المدرجات.

ويحتل فولفسبورج المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فيردر المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 25 نقطة.

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