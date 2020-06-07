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برلمان

ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مجلس الشيوخ.. صور

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:46 م
مجلس النائب
مجلس النائب
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فريدة محمد
ينشر "صدى البلد" المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مجلس الشيوخ ، بعد موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان عليه من حيث المبدأ.

مشروع القانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ ، والذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019. 


ووفقا لمشروع قانون مجلس الشيوخ، فإن مجلس الشيوخ سيتكون من ثلاثمائة عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
 
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب جاء مستوفى للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقا مع المعايير القانونية.
 
وأعلن القصبى، فى بيان صحفى له، أن ائتلاف الأغلبية يعلن حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم حتى لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب فى خدمة وطنهم.
ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مجلس الشيوخ.. صور
ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مجلس الشيوخ.. صور
ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مجلس الشيوخ.. صور
ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مجلس الشيوخ.. صور
ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مجلس الشيوخ.. صور
ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مجلس الشيوخ.. صور
ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مجلس الشيوخ.. صور
ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مجلس الشيوخ.. صور
ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مجلس الشيوخ.. صور
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