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برلمان

تشريعية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:54 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي يرأسها النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، مبدئيا علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019. 

جاء ذلك بعد إشادة برلمانية واسعة من اعضاء اللجنة الذين أكدوا أن مشروع القانون يأتي إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أنه مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخي ويمثل إضافة للعمل التشريعي. 


وقال النائب سامي رمضان، إن وجود غرفة تشريعية ثانية متخصصة، يمثل إضافة للعمل التشريعي، ويحقق الصالح العام، فيما وصف النائب سعيد العبودي، مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ باليوم التاريخي. 

ومن جانبه أيد النائب علي بدر، مشروع القانون والذي يأتي تاكيدًا علي اكتمال المؤسسات في مصر الحديثه وأننا نسير علي الطريق الصحيح خلف القيادة السياسية. 

وأكد النائب عبد الهادي القصبي، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستوريه المنصوص عليها و متوافقة مع المعايير القانونيه فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائه عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمه و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل السيد رئيس الجمهورية.
تشريعية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ
تشريعية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ
تشريعية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ
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