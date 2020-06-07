مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا

حصل "صدى البلد" على نص مشروع قانون مجلس الشيوخ، والذى وافقت عليه منذ قليل اللجنة التشريعية بالبرلمان، التي يرأسها النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة.









مشروع القانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر اعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.







