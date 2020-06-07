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برلمان

مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:09 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
حصل "صدى البلد" على نص مشروع قانون مجلس الشيوخ، والذى وافقت عليه منذ قليل اللجنة التشريعية بالبرلمان، التي يرأسها النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة.


مشروع القانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر اعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، والذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019. 


ووفقا لمشروع قانون مجلس الشيوخ، فإن مجلس الشيوخ سيتكون من ثلاثمائة عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القائمة، والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.


ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
 

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

 
وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب جاء مستوفى للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقا مع المعايير القانونية.

 
وأعلن القصبى، فى بيان صحفى له، أن ائتلاف الأغلبية يعلن حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم حتى لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب فى خدمة وطنهم.
مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا
مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا
مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا
مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا
مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا
مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا
مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا
مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا
مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا
مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا
مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا
مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا
مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا
مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا
مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا
مستند.. ننشر مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه مبدئيا
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