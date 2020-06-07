AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تطهير العديد من الشوارع والمساجد بالجيزة.. فيديو وصور

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:53 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد - ابراهيم قنديل - محمد ابو النور
بتوجيهات من رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين، نائب حزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب، واصل أعضاء حملة أبو العينين تطهير وتعقيم العديد من الشوارع والمساجد بالجيزة، لتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة وحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وبناء على توجيهات أبو العينين قام أعضاء حملته بتطهير كل من مكتب تصاريح العمل والجوازات بقسم الجيزة ومسجد القبلتين بشارع سعد زغلول وعطفة سيدى قداح وزقاق عجاج متفرع من سعد زغلول وشارع فوزى وحارة الكرنيه وحارة الكحلاوى وحارة الشامى وحارة فهيم بطرس وشارع عشرة و حارة الغزالى وحارة المهدى وشارع ابو طالب وشارع صالح وشارع احمد الخواجه وحارة النخله وشارع شوقى. 


اقرأ أيضا: 


يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين شاركت على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تطهير العديد من الشوارع والمساجد بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تطهير العديد من الشوارع والمساجد بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تطهير العديد من الشوارع والمساجد بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تطهير العديد من الشوارع والمساجد بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تطهير العديد من الشوارع والمساجد بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تطهير العديد من الشوارع والمساجد بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تطهير العديد من الشوارع والمساجد بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تطهير العديد من الشوارع والمساجد بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تطهير العديد من الشوارع والمساجد بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تطهير العديد من الشوارع والمساجد بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تطهير العديد من الشوارع والمساجد بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تطهير العديد من الشوارع والمساجد بالجيزة.. فيديو وصور
بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تطهير العديد من الشوارع والمساجد بالجيزة.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لليوم السادس عشر على التوالى .. مكاتب أبو العينين تنفذ حملة شاملة للتعقيم والتطهير بالجيزة .. صور

مكاتب أبو العينين تعقم وتطهر أكثر من 100 شارع ومسجد وكنيسة ومكتب بريد بالجيزة.. صور

مكاتب النائب محمد أبو العينين تنظم صرف منحة العمالة غير المنتظمة بـ الجيزة

محافظ الجيزة: مكاتب ومؤسسة أبو العينين تقوم بدور بطولي فى الحرب على كورونا.. صور

في اليوم الـ 23 للحملة.. مكاتب أبو العينين تعقم وتطهر 30 شارعا وميدانا بـ الجيزة.. صور

توزيع كمامات وتعقيم شوارع ومستشفيات.. حملة أبو العينين تواصل مجهوداتها لمكافحة كورونا.. شاهد

ترشيحاتنا

كلاكيت تاني مرة.. وفاة بقرة حامل في الهند بسبب تناولها طعاما مفخخا.. صور

تقضي على الفيروس فى ساعات .. كل ما تريد معرفته عن الكمامة النحاسية

تجاوز 400 ألف.. جونز هوبكنز تعلن أحدث إحصاء لوفيات كورونا حول العالم

وزيرة خارجية السودان: إثيوبيا ستفكر مرتين قبل ملء سد النهضة.. والخرطوم طرف في المفاوضات وليست وسيطا

دهس مواطن أسود في كاليفورنيا أثناء الاحتجاجات .. صور

هل يجوز للزوج ضرب زوجته ؟.. على الرجال الحذر من 7 أمور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للسكر و الكبد والمخ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فنجان القهوة يوميا؟

لو نضارتك بتشبر بسبب الكمامة.. شاهد كيفية ارتدائها بطريقة صحيحة.. فيديو

يحرق الدهون ويقوي المناعة .. 5 فوائد هائلة لتناول عصير الموز بالقرفة