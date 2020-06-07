بتوجيهات من النائب أبو العينين.. تطهير العديد من الشوارع والمساجد بالجيزة.. فيديو وصور





بتطهير كل من مكتب تصاريح العمل والجوازات بقسم الجيزة ومسجد القبلتين بشارع سعد زغلول وعطفة سيدى قداح وزقاق عجاج متفرع من سعد زغلول وشارع فوزى وحارة الكرنيه وحارة الكحلاوى وحارة الشامى وحارة فهيم بطرس وشارع عشرة و حارة الغزالى وحارة المهدى وشارع ابو طالب وشارع صالح وشارع احمد الخواجه وحارة النخله وشارع شوقى. وبناء على توجيهات أبو العينين قام أعضاء حملته









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يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين شاركت على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.