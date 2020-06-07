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أخبار العالم

أكبر ارتفاع يومي في السعودية لحصيلة وفيات كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:55 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
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قسم الخارجي
كشفت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي عن تسجيل أكبر ارتفاع يومي في حصيلة وفيات كورونا المستجد، إذ تجاوز العدد الإجمالي للإصابات بالوباء حاجز 100 ألف حالة.

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وذكرت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي توتير أن مستشفيات المملكة شهدت تسجيل 36 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا، مقابل 34 وفاة أمس السبت، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوى في المملكة إلى 712 حالة وفاة.

ورصدت الصحة السعودية خلال اليوم الماضي نحو 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 3121 إصابة في اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 في المملكة منذ بداية الجائحة 101914.

فيما تعافى نحو 1026 شخصا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين 72817 شخصا.

وأصبحت السعودية أول دولة عربية تجاوزت عتبة الـ100 ألف إصابة مؤكدة بكورونا.
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