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أخبار العالم

إعلان القاهرة.. السعودية ترحب بمبادرة السيسي وتطالب بتطبيق فوري

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:45 م
السيسي وحفتر وعقيلة
السيسي وحفتر وعقيلة صالح
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على صالح
رحبت المملكة العربية السعودية بمبادرة مصر الجديدة لإنهاء الأزمة في ليبيا ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار بين القوى المتصارعة، أمس السبت.

كما رحبت المملكة، وفقا لما نشرته صحيفة "اراب نيوز" بكل الجهود الدولية الهادفة إلى وقف القتال في ليبيا وشجعت المفاوضات القائمة على المبادرة التي أطلق عليها "إعلان القاهرة" والتوصيات المقدمة في مؤتمري جنيف وبرلين حول ليبيا.

وحثت المملكة كلا من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني على تطبيق وقف إطلاق النار على الفور.

كما حثت السعودية على بدء المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إرساء الأمن والسلامة في ليبيا وحمايتها من التدخل الأجنبي.

وتضمن إعلان القاهرة 14 بندا بشأن ليبيا ومن ابرز هذه البنود التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه إلتزام الأطراف بوقف إطلاق النار.
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