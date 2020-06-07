إعلان القاهرة.. السعودية ترحب بمبادرة السيسي وتطالب بتطبيق فوري





كما رحبت المملكة، وفقا لما نشرته صحيفة "اراب نيوز" بكل الجهود الدولية الهادفة إلى وقف القتال في ليبيا وشجعت المفاوضات القائمة على المبادرة التي أطلق عليها "إعلان القاهرة" والتوصيات المقدمة في مؤتمري جنيف وبرلين حول ليبيا.





وحثت المملكة كلا من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني على تطبيق وقف إطلاق النار على الفور.





كما حثت السعودية على بدء المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إرساء الأمن والسلامة في ليبيا وحمايتها من التدخل الأجنبي.



