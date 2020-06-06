فيديوجراف.. إعلان القاهرة.. مبادرة السيسي لحل الأزمة الليبية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي توافق عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية علي اعلان القاهرة.
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تضمن الاعلان 14 بندا بشأن ليبيا ومن ابرز هذه البنود التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وإستقلالها ، وإحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه إلتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من ساعة ويوم ۲۰۲۰ / ۹ / ۸
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن بنود المبادرة من خلال الفيديوجراف التالي.