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فيديوجراف.. إعلان القاهرة.. مبادرة السيسي لحل الأزمة الليبية

السبت 06/يونيو/2020 - 10:01 م
الرئيس السيسي مبادرة
الرئيس السيسي مبادرة القاهرة
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منار شعبان
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي توافق عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية علي اعلان القاهرة.

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تضمن الاعلان 14 بندا بشأن ليبيا ومن ابرز هذه البنود التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وإستقلالها ، وإحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه إلتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من ساعة ويوم ۲۰۲۰ / ۹ / ۸

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن بنود المبادرة من خلال الفيديوجراف التالي.
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