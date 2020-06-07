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منوعات

في يوم واحد .. تسجيل إصابة 343 طفلا بكورونا في السعودية

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:01 ص
أطفال كورونا
أطفال كورونا
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عزة عاطف
بعد إعلان ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل أعلى معدل يومي للإصابة وصل إلى 3121 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.


كان عدد الحالات الحرجة قد وصل إلى 1484 حالة، بينما وصل عدد الحالات المؤكدة إلى 98869 حالة، وقد كشفت الوزارة عن تسجيل إصابة 343 طفل بكورونا في يوم واحد فقط.

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وتضمنت الحالات المسجلة اليوم 3121 إصابة بكورونا: 46% حالات تعود لسعوديين، 54% لغير سعوديين، 31% من الحالات للإناث، 69% ذكور، كما بلغت نسبة إصابات كبار السن 5%، والأطفال 11% بواقع (343 طفلا)، بالإضافة إلى وصول إصابات البالغين 84%.


كما أعلنت وزارة الصحة بالمملكة عن 34 حالة وفاة جديدة، وسجلت الرياض (900 إصابة)، جدة (572)، مكة المكرمة (279)، المدينة المنورة (170)، الدمام (149)، الهفوف (144) والقطيف (121).


جدير بالذكر أنه قد تماثل 1175 حالة للشفاء من الفيروس القاتل في المملكة منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 71791.

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