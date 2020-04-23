شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

رغم تكرر العملية مرارًا ومعاقبة مرتكبيها إلا أن بعض النفوس المريضة لم تتوقف عن تلك الممارسات البشاعات، فقد انتشر مقطع فيديو على مواقع التوصل لرجل يبصق فوق السلع على رفوف المتجر.





وسط مخاوف تفشي فيروس كورونا ظهر رجل في السعودية بدا أنه وافد خلال مقطع فيديو بفعل مقزز ومثير للاشمئزاز، وهو ما أثار الغضب الشديد على مواقع التواصل.





فقد كان الرجل يبصق على السلع الغذائية داخل سوبر ماركت في بريدة خلال المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.





وفي كل مرة يبصق فيها الرجل على المنتجات يقوم بإعادتها إلى الأرفف مرة أخرى، مما أثار الريبة والقلق حول تصرفاته التي وقعت من قبل في أمريكا، بريطانيا، والصين وغيرها من البلاد.





تخوف رواد مواقع التواصل من إمكانية أن يكون الرجل مصابًا بفيروس كورونا وطالبوا السلطات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه ومعاقبته.



