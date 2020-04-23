AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:03 ص
رجل يبصق على المنتجات
رجل يبصق على المنتجات في السوبرماركت
Advertisements
عزة عاطف
رغم تكرر العملية مرارًا ومعاقبة مرتكبيها إلا أن بعض النفوس المريضة لم تتوقف عن تلك الممارسات البشاعات، فقد انتشر مقطع فيديو على مواقع التوصل لرجل يبصق فوق السلع  على رفوف المتجر.

وسط مخاوف تفشي فيروس كورونا ظهر رجل في السعودية بدا أنه وافد خلال مقطع فيديو بفعل مقزز ومثير للاشمئزاز، وهو ما أثار الغضب الشديد على مواقع التواصل.

فقد كان الرجل يبصق على السلع الغذائية داخل سوبر ماركت في بريدة خلال المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.

وفي كل مرة يبصق فيها الرجل على المنتجات يقوم بإعادتها إلى الأرفف مرة أخرى، مما أثار الريبة والقلق حول تصرفاته التي وقعت من قبل في أمريكا، بريطانيا، والصين وغيرها من البلاد.

تخوف رواد مواقع التواصل من إمكانية أن يكون الرجل مصابًا بفيروس كورونا وطالبوا السلطات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه ومعاقبته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رأسه كادت تنفجر .. إيراني مصاب بكورونا يسقط أرضا والإسعاف ترفض الحضور .. فيديو

لزوم الحجر الصحي وكورونا.. رجل يحول منزله إلى هايبر ماركت..فيديو

ممرضة بريطانية تبكي: مش لاقية وجبة آكلها.. فيديو

تفاصيل القبض على مصور فيديو أذاع فيه نفاد السلع بالسعودية

ضبط رجل يمني يبصق داخل مركز تجاري في السعودية.. واشتباه في إصابته بـ كورونا

خناقة على كيس رز .. سيدات يتشاجرن في متجر والأمن يتدخل.. فيديو

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يشكر أحد متابعيه بسبب جرافيتي.. رامز جلال ينشر صورة لنجوم برنامجه.. إيمي طلعت زكريا تنشر صورة مع والدها

في ذكرى وفاة نعيمة عاكف.. تعرف على عدد زيجاتها

شاهد.. رد فعل الفنانة سمية الخشاب بعد اكتشافها مقلب فيفي عبده

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات رمضان 2020.. عادل إمام ينافس رجالة البيت.. ومحمد رمضان في مواجهة يوسف الشريف.. وياسمين صبري تتحدى ريهام حجاج

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس

30 فائدة لتناول الزبيب الأحمر في رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

11 فائدة للجسم عند تناول الزبادي مع الثوم

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس