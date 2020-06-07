كريم قاسم آخر المنضمين.. 5 نجوم بقائمة المصابين بفيروس كورونا فى شهر

نرصد فى التقرير التالى اخر 4 فنانين اعلنوا اضصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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كريم قاسم :

علق الفنان كريم قاسم على أخبار إصابته بفيروس كورونا، قائلا: «‏كنت بفكر أعمل الفيديو من أول ما ظهرت لي أعراض كورونا منذ 14 يوما، ووقت ما عرفت أن عندي كورونا ‏كنت بعمل فيديوهات بس وقفت لأني مكنتش قادر».

علق الفنان كريم قاسم على أخبار إصابته بفيروس كورونا، قائلا: «‏كنت بفكر أعمل الفيديو من أول ما ظهرت لي أعراض كورونا منذ 14 يوما، ووقت ما عرفت أن عندي كورونا ‏كنت بعمل فيديوهات بس وقفت لأني مكنتش قادر».

وأضاف كريم قاسم عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام : «أولا ‏عايز أشكر الناس اللي بعتت تسأل عليا، ‏أنا فعلا جالي كورونا بس أنا دلوقتي الحمد ‏قاعد في حجر صحي في البيت منذ ثلاثة أسابيع".





وتابع كريم «أول ما عرفت بظهور موضوع كورونا، كنت خايف عشان عايش مع والدي عنده 79‏، وأنا كأي شخص مضطر إني أنزل لشغلي، وكنت بحاول اخذ احتياطاتي، ‏لحد اللحظة دي أنا معرفش إزاي جالي ‏كورونا، أفضل حابس نفسي في البيت بعد ما أخلص ‏تصوير لأكثر من أسبوعين».

وأكمل: «‏‏يوم 18‏/ 5 ظهرت علي أعراض كورونا، و‏الناس رد فعلها كان أهدى متقلقش دول شوية برد، ‏أول يوم بالنسبة لي حرارة مرتفعة لحد اليوم الثالث، بدأت تظهر لي أعراض كورونا وكنت بموت حرفيا».





‏وأكد قاسم : أنا قررت أقعد في البيت وأعالج نفسي بعد كده بدأت أحس وتأكدت أني كويس".



