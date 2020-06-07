كريم قاسم آخر المنضمين.. 5 نجوم بقائمة المصابين بفيروس كورونا فى شهر

شهد الوسط الفنى اعلان عدد من النجوم عن اصابتها بفيروس كورونا والذى وصل عددهم الى 5 نجوم ولعل من ابرزهم الفنان رجاء الجداوى وكريم قاسم.
نرصد فى التقرير التالى اخر 4 فنانين اعلنوا اضصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
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كريم قاسم :
علق الفنان كريم قاسم على أخبار إصابته بفيروس كورونا، قائلا: «كنت بفكر أعمل الفيديو من أول ما ظهرت لي أعراض كورونا منذ 14 يوما، ووقت ما عرفت أن عندي كورونا كنت بعمل فيديوهات بس وقفت لأني مكنتش قادر».
وأضاف كريم قاسم عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام : «أولا عايز أشكر الناس اللي بعتت تسأل عليا، أنا فعلا جالي كورونا بس أنا دلوقتي الحمد قاعد في حجر صحي في البيت منذ ثلاثة أسابيع".
وتابع كريم «أول ما عرفت بظهور موضوع كورونا، كنت خايف عشان عايش مع والدي عنده 79، وأنا كأي شخص مضطر إني أنزل لشغلي، وكنت بحاول اخذ احتياطاتي، لحد اللحظة دي أنا معرفش إزاي جالي كورونا، أفضل حابس نفسي في البيت بعد ما أخلص تصوير لأكثر من أسبوعين».
وأكمل: «يوم 18/ 5 ظهرت علي أعراض كورونا، والناس رد فعلها كان أهدى متقلقش دول شوية برد، أول يوم بالنسبة لي حرارة مرتفعة لحد اليوم الثالث، بدأت تظهر لي أعراض كورونا وكنت بموت حرفيا».
وأكد قاسم : أنا قررت أقعد في البيت وأعالج نفسي بعد كده بدأت أحس وتأكدت أني كويس".
ووجه قاسم نصيحة للمواطنين قائلا: «ألبسوا الكمامة مهمة جدا، وما نسلمش على بعض ما نشربش مكان بعض كل الحاجات دي بتفرق في انتشار المرض».
رحمة :
أعلنت الفنانة رحمة إصابتها وأسرتها بـ فيروس كورونا المستجد وكتبت الفنانة رحمة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "أنا وأهل بيتي جميعا عندنا كورونا".
وطالبت الفنانة رحمة بتوفير الدواء اللازم حتى يمكن أن تتناوله وأسرتها في أثناء فترة الحجر المنزلي.
رجاء الجداوى :
أصيبت الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا، وتم حجزها داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.
وكانت قد أكدت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوى : إن والدتها شعرت بارتفاع في درجة حرارتها بصورة مفاجئة، فقاموا بإجراء فحوصات طبية للتأكد من سبب هذا الارتفاع، كما قاموا بإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، وكشفت التحاليل عن إيجابية النتائج، وإصابتها بالفيروس.
نهال نبيل :
أعلنت الفنانة مي فاروق، إصابة المطربة نهال نبيل بـ فيروس كورونا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت مي فاروق قائلة: "وادي خبر من أسوأ الأخبار اللي عرفتها دعواتكم للجميلة نهال نبيل ومامتها بالشفاء أصابهم الفيروس".
واضاف: "ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيمي انتي وماما ازمة وتعدي دعواتكم جميعا".
امير يوسف :
أعلن المطرب الشاب أمير يوسف، عضو فريق كلاكيت باند السابق، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلًا: عملت أشعة مقطعية، والدكتور قالي عندي كورونا.
وتابع: الحمد لله على كل شيء، بس أمانة أدعولي عشان الصبح كنت حاسس إني بموت وفى المستشفى قالي اعزل نفسي ف البيت وأنا خايف من القاعدة لوحدي حقيقي خايف ومش لاقي الأدوية في الصيدليات.
واستكمل: أنا خايف من الإحساس اللي جالي الصبح، جسمي كله كان منمل وبيغمى عليا وفجأة بدون أي مقدمات، ودلوقتي دايخ بحاول أطمن نفسي، بس حقيقي تعبان ومش عارف هيحصل ايه، ادعولي بالله عليكم