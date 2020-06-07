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محافظات

"نور" أول مولودة داخل مستشفى بنها التعليمي لأم مصابة بـ كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:56 م
عملية
عملية
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إبراهيم الهوارى
شهد مستشفى بنها التعليمى والمخصص لاستقبال حالات العزل المصابة بفيروس كورونا المستجد أول ولادة قيصرية لأم تدعى سلمى 22 عاما ممرضة بذات المستشفى مصابة بكورونا.
 



وقالت الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمى إن المستشفى استقبل الأم يوم الجمعة الماضى وبها أعراض ولادة وهى مصابة بفيروس كورونا المستجد وبفترة العزل المنزلى وخضعت للمتابعة المستمرة من جانب أطباء النساء والولادة.


وأضافت مديرة المستشفى أنه أجرى عملية الولادة فريق طبى على أعلى مستوى ضم كلا من الأطباء إسلام محمد أخصائى نساء وتوليد والدكتور أحمد عبد اللطيف أخصائى تخدير والدكتورة شيماء عادل تخدير وهند عبد المحسن بتمريض عمليات .


وأشارت الى أنه تم الاطمئنان على حالة الأم والطفلة التى أُطلق عليها نور وأنهما بحالة جيدة وتمكث الأم حاليا بفترة العزل المنزلى حتى إجراء مسحة لها الأسبوع المقبل.


وعن واقعة تعدى بعض المترددين على المستشفى على الطاقم الطبى لرغبتهم فى الزيارات والانتشار داخل المستشفى قالت الدكتورة أمنية إن الفريق الطبى يعانى كثيرا بجانب محاربة الوباء فى محاربة قلة الوعى من قبل بعض المواطنين.


وأشارت إلى أن الوضع اليوم تحسن بعض الشىء فالمترددون على المستشفى التزموا بنسبة 50% بعدم دخول المستشفى إلا للمريض فقط فى ظل تواجد أمنى من إدارة الأمن بالمستشفى منوهة إلى أنه بالمستشفى 61 حالة اشتباه بكورونا منهم 10 حالات محجوزة بالعناية المركزة .


وأوضحت مدير مستشفى بنها التعليمي أنها لا تستقبل أى حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط وأنه تم توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد.


وناشدت المواطنين مساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات وإحضار الأطعمة والتواجد داخل المستشفى، حرصا على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى.


وأكدت الدكتورة أمنية توافر جميع المستلزمات الطبية للأطقم الطبية، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم صرف ربع الكمية الموجودة بالمخزن فقط مؤكدة أن بابها مفتوح وهى فى مقدمة الصفوف للأطقم الطبية للقيام بدورهم الوطنى فى مكافحة فيروس كورونا.
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