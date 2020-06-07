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محافظات

عقب إصابته بكورونا.. سلبية أول عينة لمدير مستشفى ناصر العام بالقليوبية

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:10 م
مستشفى ناصر العام
مستشفى ناصر العام بالقليوبية
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة في القليوبية سلبية العينة الأولى الخاصة بإصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن حالته مستقرة بشكل كبير بعد البدء في تناول بروتوكول وزارة الصحة الخاص لعلاج فيروس كورونا المستجد. 

وناشد ناجى المواطنين بالحفاظ على أنفسهم وأسرهم من فيروس كورونا من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة لمنع انتشار الفيروس.

وكانت مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة والتى تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن 13 مستشفى بالقليوبية أعلنتها وزارة الصحة، قد أعلنت عن تعافي وخروج حالتين من الممرضات ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 6 حالات شفاء. 

وقالت المستشفى فى بيان لها إنه تم تعافي وخروج حالتين ضمن حالات الإصابة بالفيروس للمرضى بالمستشفى والذين يبلغ عددهم 22 حالة حتى الآن ليصبح بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى 6 حالات.

وأوضحت أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مشيرة الى أن الفريق الطبى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.
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