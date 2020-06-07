عقب إصابته بكورونا.. سلبية أول عينة لمدير مستشفى ناصر العام بالقليوبية



وقالت المستشفى فى بيان لها إنه تم تعافي وخروج حالتين ضمن حالات الإصابة بالفيروس للمرضى بالمستشفى والذين يبلغ عددهم 22 حالة حتى الآن ليصبح بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى 6 حالات.





وأوضحت أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مشيرة الى أن الفريق الطبى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.



وكانت مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة والتى تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن 13 مستشفى بالقليوبية أعلنتها وزارة الصحة، قد أعلنت عن تعافي وخروج حالتين من الممرضات ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 6 حالات شفاء.