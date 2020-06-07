متأثرا بكورونا .. تفاصيل وفاة محمد الفولي أستاذ بطب بنها

توفى الدكتور محمود الفولي، الأستاذ بقسم الفارما كولوجي بكلية الطب البشري بجامعة بنها، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ، حيث كان قد تم حجزه لتلقى العلاج داخل إحدى غرف العزل وتوفى عقب ذلك.











وأشار المصدر، إلى أنه تم نقل الراحل للمستشفى لتلقى العلاج بعد أن ظهرت عليه الأعراض وجرى حجزه في قسم العزل الخاص بأعضاء هيئة التدريس والأطباء والعاملين بالمستشفى حتى وافته المنية.



من ناحية أخرى نعى قسم الفارما كولوجي بكلية الطب البشري بجامعة بنها الراحل، كما نعى عدد من الأطباء على صفحاتهم على "فيس بوك" الفقيد.





وجاء في النعى "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقد قسم الفارماكولوجي ببنها اليوم أستاذا فاضلا نحسبه من الشهداء بإذن الله بعد معاناته مع مرض كورونا الدكتور محمود الفولي، تغمده الله بواسع المغفرة والرحمة".

