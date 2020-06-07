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ديني

بارع في تقليد الشيخ محمد صديق المنشاوي.. فني نقاش يبهر الجميع.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:26 م
نقاش يبهر السوشيال
نقاش يبهر السوشيال ميديا في تقليده للشيخ محمد صديق المنشاوي
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محمود ضاحي
نشرت صفحة قراء مصر مقطع فيديو لـ نقاش يحاكي بصوت رائع تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي، ولاقى الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقرأ النقاش سورة البلد " لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (2) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (18) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (20).

وأظهر المقطع إتقان النقاش البسيط في محاكاة صوت الشيخ المنشاوي إلى حد كبير، خلال قراءة سورة البلد، لولا بعض الفروق.

وحظي صوت العامل استحسان كثيرين عبر وسائل التواصل، وشجعوه على الاستمرار، قائلين إن الله أعطاه موهبة الصوت الجميل.

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تداول رواد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيديو  لسيدة مسنة يبدوا أنها كفيفة تقرأ القرآن الكريم بصوت جميل الأمر الذي لاقى إشادة واستحسانا كبيرا لجمال صوتها.

والآيات التي قراتها السيدة كانت قوله تعالى ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {7} وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا {8} إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا {9}﴾.. سورة الإنسان.

وكتب عدد أحد المعلقين من رواد السوشيال ميديا: الله اكبر ما شاء الله تبارك الله العظيم صوت قمة في الروعه والجمال ومخارج وإتقان عظيم..اللهم اجعلنا من اهل القرآن الكريم.

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