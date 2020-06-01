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ديني

صوت ملائكي.. سيدة مصرية ترتل القرآن بتلاوة رائعة.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:05 ص
سيدة مصرية ترتل القرآن
سيدة مصرية ترتل القرآن بتلاوة رائعة
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محمود ضاحي
تداول رواد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيديو  لسيدة مسنة يبدوا أنها كفيفة تقرأ القرآن الكريم بصوت جميل الأمر الذي لاقى إشادة واستحسانا كبيرا لجمال صوتها.

والآيات التي قراتها السيدة كانت قوله تعالى ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {7} وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا {8} إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا {9}﴾.. سورة الإنسان.

وكتب عدد أحد المعلقين من رواد السوشيال ميديا: الله اكبر ما شاء الله تبارك الله العظيم صوت قمة في الروعه والجمال ومخارج وإتقان عظيم..اللهم اجعلنا من اهل القرآن الكريم.

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أبهر الشيخ محمود الشحات أنور القارئ الشهير، الحضور في إحدى حفلاته في بيروت وذلك خلال تلاوته قوله تعالى " رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ " حيث أبكى الحاضرين بجمال صوته وتلاوته عددا من الآيات المباركات من سورة الدخان .


ويعد الشيخ محمود الشحات أنور، أحد أشهر قراء العالم الإسلامي، الملقب بـ"دولة التلاوة الحديثة"، وسجل القرآن الكريم بصوته، ونشره في المراكز الإسلامية، والإذاعات في أغلب البلاد الإسلامية.

وأسلم على يد محمود الشحات أنور عدد كبير من الأجانب بعد حضورهم عدد من حفلاته وتأثرهم بآيات كتاب الله.

وولد محمود الشحات عام 1984 في قرية كفر الوزير بميت غمر في الدقهلية، حفظ القرآن على يد والده الشيخ الشحات أنور وهو في سن الثانية عشرة من عمره، وحصل على المركز الأول في المسابقة الدولية في مصر، وحصل علي الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الأمريكية بنيويورك في تأثير القرآن بصوته على الأسرة والمجتمع.

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