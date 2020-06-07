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تعليم

لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الدولية .. وزير التعليم يوافق على تأدية امتحان المواد القومية من المنازل

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:38 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
زف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خبرا سارا لطلاب المدارس الدولية في مصر بشأن الامتحانات القومية التي كانوا منالمفترض ان يؤدونها مع زملاءهم الدارسين في مدارس التعليم العام العادية.

حيث قال وزير التربية والتعليم : سنعفي طلاب المدارس الدولية من القدوم الى لجان الامتحانات وقت امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية و التربية الوطنية.

وأضاف قائلا : قررنا انه في يوم 21 يونيو يتولى مندوب عن كل مدرسة دولية بعد الساعة الواحدة ظهرا التوجه الى لجنة الامتحان لاستلام بوكليت امتحان العربي والدين لتسليمه للطلاب الذين يتولوا الاجابة عليه من المنازل ثم يسلموه مرة اخرى بعد 20 يوم في مدرستهم.

وقال وزير التربية والتعليم : نفس الشئ في التربية الوطنية ،  فسوف يتم تسليم الطلاب بوكليت امتحانها يوم امتحان اللغة الاجنبية الثانية ، على ان يسلموه في اللجنة  اخر يوم في الامتحانات.


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