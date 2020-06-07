مراجعات نهائية مجانا الآن.. التعليم تعلن رابط منصة «ثانوية دوت نت»

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تدشين منصة إلكترونية جديدة لتقديم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة مجانًا برعاية الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أثناء المؤتمر الصحفي للوزارة الذي عُقد اليوم، الأحد، أنه يمكن الوصول لهذه المنصة الجديدة من خلال الضغط هنا
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هذه المنصة متوفرة مجانا حتى انتهاء الامتحانات بدعم من البنك الاهلي المصري كشريك استراتيجي ، لافتا إلى أن هذه المنصة تقدم فيديوهات على مستوى عالي تمت مراجعتها من جانب الوزارة ، وكل مراجعة فيها ملخص مكتوب بشكل راقي جدا
جدير بالذكر أنه ، وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة المعدل تكون المواعيد كالتالي :
الاحد 21 يونيو :
اللغة العربية
الخميس 25 يونيو :
اللغة الاجنبية الاولى
الاحد 28 يونيو :
الديناميكا
الخميس 3 يوليو :
الاحياء – الاستاتيكا – الفلسفة
الثلاثاء 7 يوليو
: الفيزياء – التاريخ
الاحد 13 يوليو :
الكيمياء – الجغرافيا
الثلاثاء 14 يوليو
: اللغة الاجنبية الثانية
الاحد 19 يوليو :
الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس
الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية