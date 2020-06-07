مراجعات نهائية مجانا الآن.. التعليم تعلن رابط منصة «ثانوية دوت نت»

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تدشين منصة إلكترونية جديدة لتقديم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة مجانًا برعاية الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري.

وأوضح وزير التربية والتعليم،

أثناء المؤتمر الصحفي للوزارة الذي عُقد اليوم، الأحد،

أنه يمكن الوصول لهذه المنصة الجديدة من خلال