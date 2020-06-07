تقرير.. أبطال أمم أفريقيا 3 مرات آخر عقود الانتماء فى الكرة المصرية ووكلاء اللاعبين سبب التمرد

شهدت الكرة المصرية مؤخرا العديد من الأزمات داخل الأندية خصوصا قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك ".

وتتمركز مشاكل اللاعبين في الأمور المادية والتي تسببت في خلق أزمة جديد داخل النادي المنسوب له والتي تنتهي برحيل اللاعب أو إعارتة .

وتعتبر الأزمة الحالية أزمة طارئة في الوقت الحالي ،خصوصا مع ظهور السوشيال ميديا والتي تجذب اللاعبين للحديث ، من خلال منصات وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة .

ويعتبر الجيل الذهبي هو آخر أجيال الأحترام والتي لم تلجأ إلي إفتعال الأزمات والتشهير بالنادي مهما كانت الظروف والأحداث .

وفيما يلي يرصد لكم موقع صدي البلد الإخباري أبرز محطات اللاعبين في الوقت الحالي والجيل الذهبي الماضي .

الجيل الذهبي بقطبي الكرة المصرية" الأهلي والزمالك" .

يعد الجيل الذهبي بالنادي الأهلي والزمالك الذي توج بكأس الأمم الإفريقية ثلاثة مرات على التوالي "2006-2008-2010"، وذلك تحت قيادة حسن شحاته المدير الفني للمنتخب الوطني في ذلك الوقت هو آخر الأجيال احتراما وتقديرا وانتمائنا حيث لم تتحدث وسائل الإعلام في كافة الأوقات عن إفتعال بعض الأزمات بسبب الخلافات المادية.

وأصبح أحد أسباب نجاح الجيل الماضي من الكرة المصرية هو اكتشافهما عن طريق " كشاف الكرة المصرية"، والذي كان يتنقل في القري ومراكز الشباب لإكتشاف المواهب الرياضية .

وطالب كثير من مسئولوالكرة المصرية إعادة الاهتمام بمراكز الشباب والأندية لإكتشاف المواهب الرياضية من جديد لبناء جيل قادر على تحمل الأزمات وخلق روح الأنتماء من جديد .

ولكن مع مرو الوقت أصبح وكلاء اللاعبين أحد أهم فيروسات الكرة المصرية والتي تسببت في خلق أزمة كبيرة بين الأندية والبحث عن العامل المادي الذي أصبح الهدف الأول والأخير لكافة اللاعبين .

وشهدت الفترة الماضية العديد من الأزمات بسبب رغبة اللاعبين في الحصول على مقابل مادي يفوق قدرات الأندية حيث بداء عبد الله السعيد في إفتعال تلك الأزمة عقب انتقاله لنادي الزمالك مقابل الحصول على 40 مليون جنية .

الهروب من الأهلي والزمالك

ولجأ أحمد فتحي للرحيل عن النادي الأهلي للحصول على مقابل مادي من خلال بوابة

نادي الزمالك ولكن تعثرت الصفقة لدخول بعض الوسطاء ليعود من جديد ويرحل خلال الفترة الحالية إلي نادي بيراميدز .

وافتعل محمود كهربا لاعب الزمالك أزمة كبيرة مع مسئولو الفريق من أجل الحصول على مقابل مادي عالي للغاية وفقا لتصريحات مسئولو القلعة البيضاء ليتمكن من الرحيل إلي النادي الأهلي .

واختتم حسام عاشور مسيرته الكروية بالنادي الأهلي بطريقة غير متوقعة وذلك عقب حديثه عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن هروب المسئولين من تنفيذ وعودهم ليخرج النادي الأهلي بتوجيه الشكر له خلال فترة تواجده مع الفريق .

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة إنخفاض عقود اللاعبين والإعتماد على أبناء النادي من أجيال الناشئين وذلك عقب أزمة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في أزمة مالية كبيرة داخل كافة الأندية