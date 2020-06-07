AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بشرة خير.. مستشار رئيس الجمهورية يعلن إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:38 م
مسشار السيسي
مسشار السيسي
Advertisements
عادل نصار

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك بحثا إحصائيا غير مدقق نشر في مجلة علمية بريطانية عن أن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين غير فعال في علاج مصابي كورونا، ولهذا طالبت منظمة الصحة العالمية برفع استخدامه من البرتوكولات العلاجية، وفي نفس هذا الوقت، قامت وزارة الصحة المصرية بتحليل نتائج إعطاء هذا الدواء على 15 ألف مريض، واكتشفنا أن نتائج هذا العقار جيدة على المرضى، ولذلك لم يتم سحبه من البرتوكولات العلاجية لمصابي كورونا.

 

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك شركة عالمية بدأت الحديث عن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل.

 

ولفت إلى أن هذا اللقاح في المراحل النهائية وسيكون متواجدا في السوق في شهر سبتمبر إذا نجحت التجارب النهائية، لافتًا إلى أن الشركة التي ستنتج اللقاح سويدية بريطانية، وأعلنت على أنها ستنتج هذا اللقاح دون أي أرباح طالما كورونا وباء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عالمة بريطانية تعلن نجاحها في إنتاج لقاح ضد كورونا.. متى سيكون متاحا؟

مفاجأة سارة.. نهاية الوباء العالمي قد تكون الأسبوع المقبل

بزنس كورونا.. شركات أدوية تتنافس على اكتشاف مصل للفيروس .. والصحة العالمية تؤكد: مالوش علاج

فريق عمل بريطاني لإنتاج لقاح ضد كورونا.. تفاصيل

وكالة الادوية الفرنسية تحذر من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين علاجًا لكورونا

لقاح كورونا بالمجان خلال شهر.. أوكسفورد تزف بشرى سارة للجمهور

ترشيحاتنا

مراجعات نهائية مجانا الآن.. التعليم تعلن رابط منصة «ثانوية دوت نت»

بسبب تناول الطعام أثناء الدرس .. رامي إمام يسخر من ابنته .. شاهد

إيطاليا.. انخفاض قياسي في إصابات ووفيات فيروس كورونا

وزير الاتصالات: تنقل المستخدمين بين شبكات المحمول مجاناً وخلال 24 ساعة

جنا عمرو دياب تتألق بالأسود على إنستجرام

متخافوش تجربة سهلة.. كريم رمزى يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنية بـ 6 فيتامينات تقوي المناعة.. طريقة عمل الطحينة

فوق الشجرة.. جميلة عوض تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال

أطعمة تقوي المناعة.. إليك روشتة غذائية للحصول على الزنك وفيتامينات C و D