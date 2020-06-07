بعد تعرضه للتنمر.. أول ظهور لـ علي نجل محمد رمضان

نشر محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة لابن شقيقه محمد رمضان .





وكتب شقيق الفنان محمد رمضان، على الصورة، معلقا "على ابن اخويا❤❤ القمرررر😘😘😘😘😘".





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نالت صورة ابن الفنان محمد رمضان، إعجاب متابعيه الذين عبروا عن ذلك في تعليقاتهم، ومنها " الله يحفظه ويحميه حبيبي ابن البرنس، الله اكبر فعلا قمر، أحلي ناس السمر هوة في في جمالنا دول متغاظينا مننا، ي روحي على جمالك اللهم بارك".





يذكر أن الفنان محمد رمضان، يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "كورونا فيروس" في الأيام القامة، وذلك في محاولة لمواكبة الأحداث التي يمر بها العالم.

بينما نشر محمد رمضان، مؤخرًا فيديو من كواليس الكليب، وعلق على الفيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، "البروڤة النهائية لكليب #كورونا.











