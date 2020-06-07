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الصحة تكشف أسباب استبعاد أدوية معينة من بروتوكول علاج كورونا.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:43 م
صدى البلد
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عادل نصار

كشفت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، عن أسباب سحب عقار "التاميفلو" من بروتوكولات العلاج لمقاومة فيروس كورونا، قائلة: تم وضعه لهدف معين لعلاج فيروس " H1N1" خلال الفترة التى تم وضع البروتوكول فيها وموسم الشتاء ووجوده لم يعد مناسبا.

 

وأضافت  العسال، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة الموطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه خلال الفترة الماضية أثبتت التجارب أن عقار "التاميفلو" لم يعد له تأثير هام.

 

وأوضحت أن عقار هيدروكسي كلوروكوين تم الإبقاء عليه فى بروتوكول العلاج بسبب النتائج الجيدة التى أثبتها العقار فى علاج الفيروس ، كما تم إضافة مضادات فيروس أخرى لبروتوكول العلاج لمحاولة إيجاد سبل علاج لمصابي فيروج كورونا.

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