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مستشار الرئيس لشئون الصحة: إنتاج 400 مليون وحدة تطعيم لكورونا سبتمبر المقبل.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:31 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والو
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عادل نصار

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن شركة متعددة الجنسية لها مصنع في مصر تنتج أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته وتأثيره على فيروس كورونا، مضيفًا: "احتمال كبير ينزل فى الأسواق خلال شهر سبتمبر المقبل وستنتج 400 مليون وحدة تطعيم لفيروس كورونا".


وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه إذا نجحت التجارب النهائية سوف يتم طرح التطعيم.


ولفت الدكتور تاج الدين إلى أن الشركة أكدت أنها لا تسعى للربح من هذا اللقاح طوال تواجد أزمة كورونا، ولكن الغرض الرئيسي هو تخلص العالم من ذلك الوباء.

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