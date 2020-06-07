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محافظات

قدموا الهدايا وأجود أنواع الطعام.. متعافية من كورونا: حزنت لإصابة 3 من أفراد الطاقم الطبي.. شاهد

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:07 م
متعافيه من كورونا
متعافيه من كورونا
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أحمد عبد العزيز
فرحة غامرة تملكت أسراء فتحي أحدث متعافية من فيروس كورونا المستجد، خرجت اليوم من مستشفى عزل العجمي بالإسكندرية، حيث أعربت عن شكرها لكل الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى.

وقالت اسراء، أنها خلال الفترة التي قضتها لتلقي العلاج داخل مستشفى عزل العجمي، قد وجدت معاملة جيدة للغاية لم تكن تتوقعها، حيث يتم معاملة المرضى داخل المستشفى وكأنهم أسرة واحدة مع الأطباء والممرضين.

وأشارت، إلى أن الطعام المقدم لهم وخاصة في شهر رمضان كان يأتي من عدد من المطاعم الشهيرة، بخلاف الهدايا، علاوة على وجود عسل نحل لكل مريض لزيادة المناعة لديهم.

وعن أصعب موقف  تعرضت له داخل المستشفى، قالت إسراء أنها صدمت وحزنت عندما علمت بإصابة 3 أطباء من الطاقم الطبي بالمستشفى بفيروس كورونا نتيجة لمخالطتهم المرضى، رغم أنهم يأخذون كل الاحتياطات اللازمة.

وأعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، الذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا، ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 209 حالات، بعد خروج 5 حالات جديدة.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمى النموذجي بالإسكندرية، في تصريح لها، إنه تم السماح بخروج الحالات بعد التأكد من نتائج تحاليلها أكثر من مرة والتي جاءت جميعها سلبية.

وأضافت مديرة مستشفى العجمي النموذجي، أنه يتم نقل حالات المتعافين بسيارات مجهزة إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات.

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قدموا الهدايا وأجود أنواع الطعام.. متعافية من كورونا: حزنت لإصابة 3 من أفراد الطاقم الطبي.. شاهد
قدموا الهدايا وأجود أنواع الطعام.. متعافية من كورونا: حزنت لإصابة 3 من أفراد الطاقم الطبي.. شاهد
قدموا الهدايا وأجود أنواع الطعام.. متعافية من كورونا: حزنت لإصابة 3 من أفراد الطاقم الطبي.. شاهد
قدموا الهدايا وأجود أنواع الطعام.. متعافية من كورونا: حزنت لإصابة 3 من أفراد الطاقم الطبي.. شاهد
قدموا الهدايا وأجود أنواع الطعام.. متعافية من كورونا: حزنت لإصابة 3 من أفراد الطاقم الطبي.. شاهد
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