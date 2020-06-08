طلب إحاطة بشأن عجز عدد ماكينات الصرافة الخاصة بالبنوك حول الجمهورية

قال سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة لتوجيهه رئيس الحكومة البنك المركزى بشأن قلت ماكينات الصرافة الالى لبنك مصر والاهلى فى ظل فيروس كورونا المستجد".
وأكد "البطيخى " لـ"صدى البلد"، أن بنك مصر والأهلي هناك عجز كبير فى عدد الماكينات الصرافة الخاصة به مما يؤدى الى وجود تكدس كبير على الماكينات الصرافة الحالية بوجود فيروس كورونا ينتج عن هذا التكدس انتقال للعدوى فى المجتمع.
وأشار عضو مجلس النواب الى أن الدولة الأن تتجه الى الشمول المالى باستخدام الكارت الذكى ولكن مع عدم وجود عدد مناسب من ماكينات الصرافة الآلية حول الجمهورية يصعب تطبيق الشمول المالى.
وتابع النائب حديثه:" أنه عجز عدد ماكينات الصرافة لم يكن المشكلة الوحيدة فقط ولكن عدم تغذية الماكينات الموجودة بشكل مستمر يساهم أيضا فى زيادة المشكلة ولذلك قدمت طلب الاحاطة لكى يتم التحقيق فى هذا الأمر وإيجاد حلول سريعة له".