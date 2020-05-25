لمنع انتشار كورونا.. برلمانى يطالب بتوفير ماكينات صرافة الآلية فى جميع المحافظات

أطلق

مبادرة جديدة لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، وتقليل الإعتماد على النقود " الكاش" وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.

وكان ذلك بعد أن