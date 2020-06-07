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برلمانى يطالب التنمية المحلية بقرار بديل لوقف تراخيص البناء

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على قرار التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف إصدار تراخيص البناء.

وقال "السجيني" خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن قرار وزير التنمية المحلية يجب أن يتم تحديده بعواصم المحافظات الكبرى، ويجب إيجاد بدائل وطرحها للناس. 

وتابع: "هناك تواصل مع وزير التنمية المحلية، وإن شاء الله خلال أيام سيكون هناك مراجعات لقرار وقف تراخيص البناء".

يشار إلى أن قرار التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف إصدار تراخيص البناء، الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها للتأكد من توافقها مع الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك في محافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى اعتبارًا من 24 مايو 2020 ولمدة 6 أشهر.
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