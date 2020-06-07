مخاوف من فسخ عقودهم.. مستحقات ساسي وبن شرقي وأوناجم عن أبريل ومايو أزمة جديدة تضرب الزمالك ..فيديو

قال محمد فاروق مُقدم برنامج "البريمو" على قناة “ten” أن حالة من القلق تسود داخل أروقة نادي الزمالك، بسبب عدم سداد مستحقات شهري إبريل ومايو للثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.
وتابع ، إدارة الزمالك تخشي فسخ الثلاثة لعقودهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم خلال الفترة الأخيرة، حيث يحاول مسؤولو القلعة البيضاء محاولة جمع 15 مليون جنيه قيمة مستحقات الثلاثي عن الشهرين من أجل تحويلها لهم خلال أقرب وقت، حيث كان من المفترض إرسالها مطلع الشهر الجاري.
يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا .