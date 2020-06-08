احم نفسك من النزلات المعوية فى الصيف بهذه الحيل



تعتبر الأمراض التي تنتقل عن طريق الطعام وطريقة الطهى والحفظ الخاطئة مشكلة صحية خطيرة خاصة فى الصيف فتزداد حالات الإصابة أكثر ب الأسهال النزلات المعوية إليك الطريقة الصحية لتخزين الأطعمه وحفظها فى الصيف لتجنب الإصابة ب النزلات المعوية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى





-يجب تخزين الأطعمة المطبوخة بالفعل فوق 140 درجة فهرنهايت أو تبريدها وتخزينها تحت 4 درجات مئوية (40 درجة فهرنهايت).





- يجب تناول المعجنات أو البيض أو البطاطس التي تحتوي على كريمة أو سلطة مع صلصة كريمية على الفور أو تخزنها في الثلاجة.





-عليك ضبط درجة حرارة الثلاجة 4 درجات مئوية (40 درجة فهرنهايت) أو أقل للحفاظ على سلامة الأطعمه







-عليك تناول الأطعمة المطبوخة على الفور.





-بعد طهي الطعام في الميكروويف ، دعه حانبا لبضع دقائق للسماح للمناطق الباردة من الطعام بامتصاص الحرارة من المناطق الأكثر سخونة وطهيه بالكامل.







- عند إعادة تسخين الطعام في الميكروويف ، يجب أن تكون درجة حرارة الطعام 165 درجة فهرنهايت.





-تخلص من الأطعمة المتبقية التي لم يتم تبريدها لأكثر من ساعتين.





-قبل تناول بقايا الطعام ، قم بإعادة تسخينه بالكامل و تخزين المواد الغذائية غير القابلة للتلف في حاويات مغلقة