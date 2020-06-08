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رياضة

إصابة لاعبين بدوري الدرجة الأولي الإنجليزي بـ كورونا قبل الاستئناف

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، عن إصابة شخصين من ناديين مختلفين بفيروس كورونا المستجد، وذلك في المسحة السادسة والأخيرة قبل إستئناف النشاط الرياضي في إنجلترا.

وحسب البيان الرسمي الصادر من الرابطة أنه أجريت اختبارات على 1179 لاعبا وموظفا من الفرق الـ24 المشاركة في دوري البطولة على مدار الأيام الأربعة الماضية.

وأضافت الرابطة أنه لم يكن هناك أي نتائج إيجابية خلال 135 اختبارا تم إجراؤها للاعبين والموظفين في أربعة أندية بدوري الدرجة الثانية "ليج وان"، كما أجريت اختبارات أيضا لأول مرة على أندية الدرجة الثالثة "ليج تو".

ومن بين أندية الدرجة الثانية أعلن كل من شيفيد وينزداي وكارديف سيتي وميدلسبره وبلاكبيرن وفولهام وهدرسفيلد تاون وهال سيتي إصابة لاعبيها أو موظفيها بفيروس كورونا، خلال الاختبارات التي بدأت في شهر مايو الماضي استعدادا لاستئناف النشاط الكروي في إنجلترا.

وتوقف النشاط الرياضي في إنجلترا منذ أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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